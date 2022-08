Otra figura de Jafet Soto podría seguir los pasos de Jewison Bennette

Orlando Galo tiene cuatro temporadas en el Herediano y actualmente analiza ofertas de Europa y de la MLS. (Albert Marin)

Cuando restan pocos días para que se cierre el mercado de transferencias en España (2 de setiembre), uno de los jugadores con más minutos en el Herediano y hombre de confianza en la Selección Nacional del técnico, Luis Fernando Suárez, también podría dejar la institución rojiamarilla.

Se trata del volante Orlando Galo, quien este lunes, durante la presentación de la marca Doer Fitness como nuevo socio comercial del Team, explicó que aún maneja una opción para salir del país, aunque prefirió no decir el nombre del equipo con el cual debería negociar el club florense.

Galo de 22 años y con cuatro de pertenecer al Team, comentó que estaría conversando con Jafet para analizar las posibilidades antes del cierre de transferencias, pero señaló que de no concretarse se quedaría en la institución para ganar puntos para una posible convocatoria a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

A Orlando se le vinculó con ofertas de la MLS, Las Palmas e incluso el Cádiz en España y en las últimas semanas de un club de la Championship del balompié inglés.

“Sé que hemos hablado de muchos destinos con Jafet, el tiempo oro y se debe aprovechar de la mejor manera, podría salir ahorita, porque está semana se cierran los pases internacionales. Hay una posibilidad de salir, pero es cuestión de ponerme a negociar con Jafet. Actualmente estoy mentalizado con el equipo para hacer las cosas de la mejor manera y seguir trabajando”, comentó Galo.

“Las posibilidades no se cierran porque todavía hay tiempo para hacerlo, es ver cómo lo negociamos con Jafet, porque se puede dar, pero lo más importante es seguir tomando minutos en Costa Rica y ser elegible para el cuerpo técnico de la Selección”, añadió.

Confianza en Jafet Copiado!

El oriundo de Garabito explicó que no se apresura en conocer su futuro y aunque tienen alternativas siempre escuchará el consejo del gerente de Fuerza Herediana.

“La decisión (de salir) no la tomo yo, la toma Jafet. Yo no tengo representante. La opinión de Jafet es lo más importante para mí. Él me trajo a este club, confió en mí y lo respeto como directivo, como un amigo y tomará la mejor decisión como lo hizo con Jewison. Es una persona muy inteligente. De momento no tengo del todo definido mi futuro”, manifestó Galo.

“Es muy importante saber que llegué hace cuatro años al Herediano y me ha dado tantas cosas. Me dio la oportunidad de ser titular, estar en una eliminatoria, conocer muchos países y ser uno de los capitanes de un equipo tan ganador como el Herediano. Eso me enorgullece mucho y más el serlo frente a un equipo como Alajuelense”, admitió.