Óscar Ramírez - 1

1 ¿Cuál fue la clave del triunfo?

–Creo que el volumen de juego fue importante y alto, tuvimos mucha movilidad de nuestra parte y un buen trato de balón, buscando abrir los costados. Tuvimos jugadas de muy buen nivel. En el segundo tiempo, Limón hizo variantes y nos ganó el medio campo, pero retomamos el control y por dicha hicimos los goles.

2 ¿Se esperaba el debut del joven arquero Esteban Carrillo?

–No. Antes de que entrara le dijimos algunas cosas que habíamos estudiado de cómo tira Kurt Bernard los penales.

3 ¿Qué rescata del triunfo ante Limón?

–Aparte del buen nivel que mostraron algunos muchachos, quiero rescatar el apoyo de la afición. Los aficionados tienen que entender que esto es una comunicación entre ellos y nosotros, hay momentos difíciles y partidos en que las cosas no salen, pero ojalá se vuelva una constante el apoyo para salir adelante.

4 ¿Le preocupa el tema de las expulsiones?

–Es algo de lo que ya hemos hablado, pasa un poco por el tema de la ansiedad y la situación adversa que estamos pasando en cuanto a resultados. Al menos la de hoy (ayer) me parece circunstancial, pero son cosas del futbol.

5 ¿Lo deja contento el rendimiento del equipo ante Limón, a pesar de las variantes que tuvo que realizar?

–El nivel de los muchachos me deja muy contento. Hubo momentos en que valoramos una opción de cambios, pero vi al equipo muy estable y muy compacto. En esta semana recupero a algunos jugadores y eso me da cierta tranquilidad, pero tengo que valorar también el buen rendimiento que me mostraron los muchachos hoy (ayer) ante Limón.

6 ¿Cuánto gana en motivación al romper la racha de tres derrotas en el Torneo de Verano?

–Es importante. Ganamos confianza. En otros partidos habíamos tenido cosas buenas, pero los resultados fueron negativos y al final eso es lo que todos ven. Nosotros tenemos seis semanas de trabajo este año y hoy (ayer) vimos un híbrido muy bueno, me siento alegre por la adaptación de los jugadores nuevos, eso indica que dan buenas señales, ahora tenemos dos partidos difíciles ante San Carlos y Pérez Zeledón.