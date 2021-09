Óscar Ramírez presenció derrota de Herediano al lado de Jafet Soto

Óscar Ramírez volvió a un estadio después de mucho tiempo. (Andrey Esquivel)

La presencia de Óscar Ramírez en el Estadio Chorotega no podía pasar inadvertida.

El Macho se ha mantenido alejado del fútbol, reencontrándose y dándole tiempo de calidad a su familia.

Disfruta de la vida del campo y pasa pendiente de la cosecha de naranjas en su finca en Hojancha.

Así han transcurrido los últimos tres años, en los que definitivamente ha tenido paz.

Pero eso tampoco significa que la pasión por el fútbol desapareció por completo.

Muestra de ello es que la idea de ir al Chorotega para ver este partido nació de él mismo.

Simplemente necesitaba su tiempo y su espacio, después de que regresó del Mundial de Rusia 2018.

Ramírez presenció el pulso entre Guanacasteca y Herediano. Ahí estuvo en la lista de la comitiva florense, junto a Jafet Soto y Orlando Moreira.

En Guanacasteca confirmaron que el Macho ingresó al reducto al estar entre la lista de invitados de Herediano. Lo que les contaron es que él tenía que entregarle una máquina de chapear a Soto y coincidió con la visita del Team a la ADG.

En declaraciones a Róger Ajún, en el medio ‘Desde la banca’, Orlando Moreira explicó que los rojiamarillos iban de camino, que el Macho andaba cerca y les dijo que desde el Mundial no iba a ningún estadio y que quería ir a ver el partido.

“Lo que pasa es que don Óscar llamó este jueves, que venía de la finca y traía unas máquinas a reparar y quería ver fútbol. Dice que desde que terminó su periodo en la Selección Nacional nunca había vuelto a un estadio. Le dio ganas de venir al estadio y pues por supuesto que él es un amigo de nosotros”, mencionó Moreira.

A partir de eso, solicitaron un permiso para que él pudiera acompañarlos un rato.

Óscar Ramírez siguió con mucha atención el partido entre Guanacasteca y Herediano. (Twitter TDMás)

¿No hay nada con el Macho? “No, no, no... Dice que él está súper tranquilo desde hace tiempo, desde hace años y que quiere seguir así. Eso nosotros lo tenemos claro y en realidad que no se trató de crear morbo ni mucho menos. Él está en lo que está y no le interesa dirigir en el fútbol”, respondió.

Con un sombrero, la mascarilla de rigor, una camisa oscura y un pantalón claro, Ramírez seguía con mucho detenimiento las acciones de ese partido, en el que Guanacasteca derrotó 2-1 a Herediano.

Óscar Ramírez dejó verse de nuevo en un estadio. El Macho estuvo este jueves en el Chorotega. (Twitter TDMás)

Un encuentro que fue el partido de despedida de Yosimar Arias, actual gerente deportivo del equipo que después de muchos años de nuevo está en la Primera División.

Apenas terminó el cotejo, el Macho se levantó, bajó las gradas y se fue.

Quizás era una estrategia planificada, como esas que alistaba con tanto esmero.

Una forma de evitar que los pocos medios de comunicación que tienen acceso a los estadios desde que empezó la pandemia se le acercaran para intentar sacarle alguna declaración.

Si se quiere, de cierta manera, volvió al fútbol.

Óscar Ramírez se sentó en la gradería donde estaban los personeros de Herediano. Ahí compartió con Jafet Soto y con el director de prensa, José Pablo García. (Twitter TDMás)

Después de tres años estuvo de nuevo en un estadio, presenciando un partido.

En ‘Desde la banca’, Orlando Moreira contó qué le pareció el partido que hicieron los rojiamarillos en la casa de la ADG.

“No es lo que esperábamos sinceramente, esperábamos un equipo más completo, estuvo un poco flojo el equipo, principalmente en la primera parte. Después se compuso, pero ya no dio tiempo para al menos rescatar un punto en Guanacaste”.

Los florenses están en la octava casilla de la tabla, con 12 puntos en 9 presentaciones, en las que registran cuatro ganes y cinco derrotas.

“Queremos pedirle una disculpa a la afición herediana, porque este no fue el equipo que nosotros conformamos, este no es el equipo que nosotros queremos que ustedes vean y mucho menos este es el equipo que queremos que siga así. Tenemos que movernos y buscarle la solución a esto lo antes posible”, sentenció Moreira.

Los técnicos viven de resultados.

Óscar Ramírez fue testigo en el Chorotega de cómo perdió Herediano y del estrés que eso acarrea siempre en un equipo tradicional.

Quizás, esa es la parte que aún le parece ingrata al Macho y que lo hace mantener la distancia con el fútbol.

También es lo que provoca que la continuidad del mexicano David Patiño fuera insostenible, a pesar de que él mismo afirmó en Guanacaste que no temía ser despedido, algo que sí ocurrió un rato después.

¡Muchas Gracias!



El Club Sport Herediano informa que el señor David Patiño no continúa como Director Técnico de nuestro equipo.



Por el momento, el equipo estará trabajando a cargo del cuerpo técnico vigente.



¡Le deseamos muchos éxitos en sus proyectos futuros! 🤝#SomosElTeam pic.twitter.com/DmNOALd5An — Club Sport Herediano (@csherediano1921) September 10, 2021

Ahora, Herediano está en busca de un nuevo técnico.