Óscar Duarte vivió desde el banquillo la frustración y la amargura del descenso

Óscar Duarte no pudo hacer absolutamente nada, le tocó apretar los puños y tragarse toda su frustración y amargura por ver desde el banquillo cómo se consumaba un descenso que parecía cantado desde hace muchas semanas atrás para el Levante, pero que intentaron evitar con una reacción, aunque muy tardía.

Cuando se juega tan al límite y se necesita sí o sí ganarle o robarle al menos un punto a un rival de la categoría del Real Madrid, por lo general se paga muy caro. Al final el Madrid fue tan profesional como siempre y aunque se pueda pensar que no tuvo piedad al imponerse 6 a 0, pese a que ya es campeón y no juega por nada en La Liga, la realidad es que a este nivel la forma de respetar al adversario es cumpliendo como se debe en la cancha. Así tal cual fue este jueves, en la fecha 36 del certamen ibérico.

Duarte y los granotas ya no tienen nada que hacer, por más que falten seis puntos por disputarse, no les alcanza para salvarse y estarán en la segunda la próxima temporada. Eso sí, lo más complejo de entender para el tico es que en el Santiago Bernabéu no pudo saltar a la gramilla, se quedó en la suplencia, pese a que venía como titular y hace apenas dos fechas había marcado ante el Valencia.

“Somos los principales culpables, somos los que jugamos, los que hemos estado 27 jornadas sin ganar y hemos reaccionado tarde. Nos tiene que servir para saber lo que hemos hecho mal y hacer un buen proyecto para volver a Primera División. Sabíamos que ganar aquí era muy complicado, estando preparando una final de Champions League y no se van a dejar ir. Es el Madrid. El primer gol nos hace mucho daño, ya estás pensando en lo que no quieres”, señaló José Luis Morales, compañero de Óscar.

El costarricense Óscar Duarte actuó con regularidad con su equipo, el Levante de España, pero aún así no pudo evitar el descenso a la segunda división. (JAVIER SORIANO/AFP)

El Real prácticamente que se dio un paseo y se dedicó a sumar goles para ganar más confianza de cara a la final de la Champions League. Ferland Mendy (minuto 13), Karim Benzema (19′), Rodrygo (34′) y Vinicius (45′, 67′, 83′) sentenciaron un partido en el que el conjunto blanco fue el único actor

La temporada del Levante ha sido tan mala que apenas suman seis ganes, 11 empates y 19 derrotas. Incluso, su gol en contra es de -19. Además, son los últimos de la tabla, entre los 20 participantes.

Ahora el costarricense deberá resolver su futuro, ya sea que se mantiene con su actual equipo en la segunda división, si logra un contrato con un club de primera o si cambia de aires y se marcha a otro país. En medio de esto, de seguro se sumará a la Selección Nacional para afrontar el repechaje ante Nueva Zelanda, el próximo 14 de junio.