Osael Maroto no debe cometer estos errores en la Fedefútbol

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) no pasa un buen momento en lo deportivo y tampoco en lo económico.

Todos tenemos claro que la crisis deportiva es severa, no se le gana a nadie en masculino y tampoco en femenino, en las selecciones mayores y en los combinados menores. Es lapidario. Osael Maroto tomará las riendas federativas y el reto es titánico. Me voy a tomar el atrevimiento de enumerar unos puntos en los que su gestión debe diferenciarse de la que finalizará Rodolfo Villalobos el próximo jueves 31 de agosto.

– Verdadera transparencia Copiado!

La gestión actual se jacta de transparente pero verdaderamente no lo fue. Cuando las consultas no le favorecían, las respuestas fueron omisas o, como le sucede a La Nación, que tenemos una respuesta pendiente desde el pasado 20 de julio.

– Manejo responsable del dinero Copiado!

El señor Maroto tiene claro que la Fedefútbol tiene una ventaja y es que al final de cada año no reparte dividendos. La utilidad generada se puede reinvertir.

Esa práctica será importante. La Federación tiene que ponerse objetivos en que al final de cada período exista una utilidad y que esta se reinvierta. Nunca es sano que algunos piensen dejar los “números tablas” con una pérdida manejable. Ese remanente debería darse a conocer y también cuál será la inversión que se realizará.

– Que se sepan las ayudas económicas de la FIFA Copiado!

La FIFA suele girar partidas económicas importantes para diferentes ligas. Por ejemplo, en media pandemia giró $300.000 para el fútbol femenino del país, pero esto no se supo hasta que este diario le solicitó a la Unión Femenina de Fútbol en qué se utilizó ese dinero. Solamente respondieron de manera verbal, sin aportar documentos, a pesar de que son una asociación que reciben fondos públicos también, pero ya tendremos tiempo para ver temas de esta liga.

La Fedefútbol debería tener como norma informar cuando la FIFA gira los montos y dar a conocer en qué se utilizarán. Esto en todo momento, no solo al final de la gestión para dar entender que el trabajo fue muy bueno, tal cual ocurre en la política ordinaria.

Arriba de izquierda a derecha: Joseph Joseph, Alexander Chacón, Jenny González, Jafet Soto y Eladio Carranza. Abajo de izquierda a derecha: Silvia Bolaños, Sergio Hidalgo, Osael Maroto y Leonardo Vargas. Jorge Hidalgo y Juan Carlos Rojas completan el Comité Ejecutivo, no están en la imagen porque no estuvieron presentes en la asamblea del viernes anterior. (Rafael Pacheco Granados)

– La lista de comisarios que aporta Costa Rica a Concacaf y sus beneficios. Copiado!

El aficionado debe tener claro que cuando un dirigente dice que está en el fútbol por amor, no es cierto. Miente o, en todo caso, no es solo amor lo que recibe.

El fútbol por si sólo les genera exposición, notoriedad y eso es mucho. A tal punto que algunos personajes han utilizado esa ganancia para ser diputados, alcaldes o regidores. Eso ya es ganancia.

Otros son nombrados en Concacaf para ser los comisarios de partidos en alguna competición, como la Copa Centroamericana de clubes, torneos de selecciones mayores y menores. Eso significa viajar con todos los gastos pagos y recibir un gasto de bolsillo que ronda los $125 diarios. Sí, lea bien, diarios, pese a tener lo necesario pago.

Es bueno conocer esa lista de comisarios y nombramientos ante la Concacaf y Uncaf. Punto que esta gestión saliente se resiste hacer pública.

– Nombramientos en Concacaf como arma política Copiado!

Los nombramientos ante Uncaf y Concacaf deben ser por atestados. No deben ser un arma política o un medio de pago para saldar favores políticos. El anterior fiscal, William Sequeira, era nombrado en estas entidades y, al mismo tiempo, era el encargado de fiscalizar al Comité Ejecutivo. No es sano que los fiscales reciban esos nombramientos de parte de las personas que deben supervisar. Es un compromiso innecesario.

Tampoco dejar de nombrar ante las organizaciones de la región a personas que piensan diferente al presidente. Tampoco se vale utilizar esos nombramientos para sacar clavos.

- Transparencia en los gastos de bolsillo Copiado!

Los gastos de bolsillo son una remuneración importante en la Fedefútbol para los cuerpos técnicos, jugadores y federativos. Cuando la Tricolor jugó en el exterior durante el 2018, se cancelaba entre $190 y $210 diarios dependiendo del lugar en el mundo donde se juegue.

¿Por qué nadie es transparente con esto?

¿O les quita la máscara de que en el fútbol están por amor?

No hay nada de malo en que la Fedefútbol emita los gastos de bolsillo; lo malo es evitar el tema, tratar de ocultarlo.

– El presidente no debe ser amigo de los jugadores y de los técnicos Copiado!

La relación entre el presidente y los integrantes de la Fedefútbol debe ser cordial y de respeto. No es sano que la máxima cabeza federativa comparta juegos de golf con el técnico de la Selección Mayor o asista con él a cócteles. Algunos federativos salientes denunciaron estas prácticas que, según ellos, al final condicionaron muchas decisiones importantes. Los amiguismos dejan los resultados que tenemos actualmente, que por cierto son nefastos.

– La Fedefútbol no es suya Copiado!

Un error es creer que la Fedefútbol es del presidente. Rodolfo Villalobos decidió vivir del fútbol, dejó su trabajo ordinario y se dedicó 100% al fútbol con los ingresos que recibe de Concacaf y las dietas y gastos de bolsillo que recibe de la Fedefútbol. El caso de Maroto debería ser distinto: es un empresario que tiene sus negocios, que viaja por temas empresariales con frecuencia y cree en delegar para luego medir resultados.

No es sano creer que la Fedefútbol es suya, es el presidente del Comité Ejecutivo, pero debe creer en el personal humano que saca adelante a la federación.

- Democracia en la gestión Copiado!

Girarle instrucciones al personal administrativo y advertir que no se emitan documentos a federativos sin que el presidente sepa de qué se trata, es un mandato digno de un régimen dictatorial. Eso no es digno en ningún ámbito de la sociedad costarricense.

Si usted no debe nada, no teme nada. Un humilde consejo de mi abuela.

Sus compañeros de Comité Ejecutivo deben trabajar tanto como usted. Todos son los responsables de lo bueno y lo malo que hagan. Todos deben apoyar y poner sus aportes en la mesa.

No es sano que algunos federativos no vayan a las sesiones, o peor aún, que se ausenten de las sesiones donde se toman decisiones importantes para no “quemarse”. Si alguno es acomodado, que mejor se aparte. Usted necesita personas que sumen.

– El área de comunicación no es su agencia personal Copiado!

Cuando Osael Marato se equivoque, no debe creer que el departamento de comunicación es quien debe sacarlo del error cometido, o quienes deben de cuidar la imagen del presidente. Eso es un error. El área de Comunicación no tiene la culpa de la firma de una cláusula que deje un pago enorme para cesar a un técnico. No es culpable de que el presidente haya aceptado firmar contratos de fogueos y campamentos con los mismos representantes del técnico de la Selección Mayor.

No deciden que los deportistas extranjeros jueguen sin el permiso de trabajo de Migración y Extranjería.

No son los culpables de que usted se meta en el campo de mercadeo, permita un patrocinio con relojes sin que exista un contrato firmado, acepte un reloj de cortesía que cuesta $1.500. Por cierto, por este caso Rodolfo Villalobos recibió una amonestación por parte del Comité de Ética y apeló lo que se resolvió; veremos qué deciden.

Un presidente de la Fedefútbol no gestiona entrevistas para que un medio o periodista tenga a un jugador en exclusiva. El área de Comunicación de la Fedefútbol no es su agencia de relaciones públicas personal.

Señor Osael Maroto, mucha suerte en su gestión.