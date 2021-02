No es menos, para nada. Lo que significa estar aquí sentado dirigiendo al Deportivo Saprissa, un equipo exigente que siempre pide títulos, pero creo que hemos aprendido a manejar esa presión. Desde la primera vez en 2010, con 11 años menos, sé que aquí la única opción es ganar, pero los objetivos son claros y sé que no siempre se puede ganar. Voy a intentar ganar, pero como sé que no depende únicamente de mí, sino que también hay otros equipos, aparte de esa intención de ganar, voy a aprovechar y dejarle a la institución jugadores con mucha proyección. No creo que haya ningún tipo de menos presión, para nada. Acá en el Deportivo Saprissa jamás. Hay mucha presión, con objetivos claros, pero con 11 años más tengo una madurez distinta, y sé cómo se maneja esto. Hoy estamos y mañana no, voy a aprovechar la opción para darle algo extra, aparte del título que es la opción número uno.