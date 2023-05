Orlando Sinclair: ‘El que no crea que se quede en la casa’

Saprissa apuesta todo al ambiente que se vive en su cancha, al apoyo del público y al deseo de hacer lo que no pudo en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El cuadro morado quedó grogui, prácticamente noqueado, tras caer 3-0 ante Alajuelense en la final de la segunda fase, pero los jugadores están convencidos en la remontada.

Orlando Sinclair, delantero saprissista, contó que tras la paliza que les propinó la Liga, uno de los capitanes alzó la voz en el camerino y dijo: “El que no crea que se quede en la casa”.

Esas palabras fueron como la inyección de motivación que necesitaban los integrantes de Saprissa, quienes hablaron con la prensa convencidos de poseer las condiciones y la calidad para hacerle daño al rival y lograr un marcador que sería épico.

“El que no crea, que se quede en la casa. Somos un equipo con mucha mística y hemos remontado marcadores adversos, y no será nada nuevo para nosotros”, dijo Orlando Sinclair.

El atacante resaltó que el pensamiento de todos en el plantel es que sí pueden. Orlando recordó que en el pasado han tenido situaciones adversas y lograron recuperarse.

“Estamos convencidos de que podemos sacar esto en casa. Es un mensaje para todos los saprissistas. Lo hablamos en el camerino, lo dijo uno de los grandes (un capitán) y quien no crea en la remontada, que se quede en la casa. Vamos a salir agresivos a buscar un gol tempranero y que la presión pase a ellos”, aseguró Orlando.

Sinclair es consciente de que la misión es difícil, pero no lo ve imposible, pese a la ventaja de tres goles de los rojinegros. Saprissa necesita tres anotaciones para igualar la serie y con ello ir a tiempo extra e incluso penales, o cuatro de ventaja para terminar campeón, siempre que la Liga no le anote.

“Debemos salir agresivos, buscar los goles temprano. Es complicado, pero imposible jamás. Este equipo está acostumbrado a este tipo de retos”, señaló Sinclair.

Saprissa recibió ante Alajuelense la tercer derrota en el campeonato y la segunda paliza. La primera se la propinó Herediano en la fecha 9, cuando lo goleó 4-1. (Jose Cordero)

Con el atacante coincidieron Youstin Salas y Ariel Rodríguez. Incluso Salas mencionó que no tiraron la toalla y la convicción es doblegar a la Liga.

“Vamos a salir a ganar y sé que el equipo está enfocado en eso. Saprissa es un equipo ganador, es una familia. Todos estamos con la mentalidad que se puede revertir el marcador y quien no piense igual, se puede salir. Los 30 que estamos, si nos hubieran visto en el camerino, todos estábamos bravos porque no queríamos esto y sé que allá en la Cueva lo podemos sacar. Las finales se ganan y no se juegan, con lo que sea y como sea, pero debemos ganar”, destacó Youstin Salas.

El discurso de Ariel Rodríguez no es distinto a lo expresado por Sinclair y por Salas.

“Tenemos que ir con todo y no hay nada que perder. El equipo sabe que debe ir todo o nada, no podemos pensar en más allá. Ya otras veces le hemos dado vuelta a marcadores adversos”, indicó Ariel.

“Hemos visto a un #Saprissa en el pasado remontar este marcador”, Kendall Waston pic.twitter.com/KbEvLNkDPG — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 19, 2023

Kendall Waston apuntó que no hay nada imposible y está en ellos intentar darle vuelta a un resultado que parece una losa demasiada pesada, sobre todo porque Alajuelense no ha sido goleado en el torneo. Solo en un partido recibió más de dos goles, en la fecha 22, cuando Guadalupe como local lo derrotó 3-2, pero la Liga presentó en ese juego a un equipo bastante alternativo.

Los otros cuatro juegos que perdieron los manudos fue por el mismo resultado 2-0, uno en casa ante Saprissa, dos de visita con Sporting y Santos y también cayó en casa ajena, pero 1-0 frente a Puntarenas.

Grandes remontadas de Saprissa Copiado!

Jornada 8 Clausura 1998

Primer tiempo

Saprissa 0 - Cartaginés 3

Marcador final: Saprissa 4 - Cartaginés 3

Semifinal 2005

Puntarenas 3 - Saprissa 0

Juego de vuelta

Saprissa 4 - Puntarenas 1

Semifinal 2007

Herediano 2 - Saprissa 0

Juego de vuelta

Saprissa 2 - Herediano 0 (Saprissa ganó en penales)

Final Invierno 2008

Alajuelense 2 - Saprissa 0

Juego de vuelta

Saprissa 3 - Alajuelense 0

Cuartos de Final Concacaf 2008

Atlante 2- Saprissa 1

Juego de vuelta

Saprissa 3 - Atlante 0

Liga Concacaf 2019

Olimpia 2 - Saprissa 0

Juego de vuelta

Saprissa 4 - Olimpia 1

