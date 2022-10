Orlando Galo ni siquiera viajó en el bus de Herediano para enfrentar a Saprissa

Orlando Galo se perderá la final de la segunda vuelta contra Saprissa y es que pese a que aún no está sancionado por la FIFA, tras arrojar un analítico adverso en un control doping, Herediano prefirió no utilizarlo y ni siquiera viajó en bus rumbo a Tibás, para el duelo de este miércoles a las 8:30 p. m., en la Cueva.

“A Orlando Galo no lo tendremos. A Galo lo acogimos, le dimos el respaldo y él es un muchacho que como persona es increíble, como líder también y sabemos su honestidad. Esperamos que se aclare todo pronto y que esté con el equipo lo más antes posible. Cualquiera está expuesto, más la situación de él por la forma en la que se ha dado, que es increíble, pero hay que tener cuidado y es algo que nos puede pasar a cualquiera. Es un aprendizaje para todos” , comentó Pablo Salazar, miembro del cuerpo técnico del Team.

Galo fue sometido a un contro el 21 de setiembre, en la llegada de la Selección Nacional de Costa Rica a la República del Corea del Sur, donde la Tricolor enfrentó a los locales (2-2) y Uzbekistán (2-1).

La sustancia que se le detectó a Galo, según reportó la FIFA a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), es un Anabolic Androgenic Steroids (AAS) / clostebol metabolite 4-chloro-3α-hydroxy-androst-4-en-17-one.

Orlando Galo tiene que presentar su defensa ante FIFA, luego del resultado adverso que arrojó. (Albert Marin)

“En este momento se dio la situación de Galo, nos duele a todos, pero él sabe que tiene el respaldo de toda la institución y sé que de toda la afición del Herediano y pronto se aclarará esto, así que él está muy tranquilo”, añadió Salazar.

Otro de los futbolistas que estaba en duda para enfrentar a los morados era Gerson Torres, quien tiene problemas en su espalda, pero sí viajó a suelo tibaseño. Finalmente, fue descartado.

“Si fuera que Gerson no está del todo, no nos preocupa, aunque sí lo lamentamos por su calidad. Igual, tenemos muchos jugadores de buen nivel, lo han demostrado cuando los seleccionados no han estado y eso nos da confianza”, finalizó el asistente técnico.