Tercera, no soy perfecto. Me equivoco, tropiezo, caigo en lapsus y desatenciones, cometo deslices y omisiones, tengo momentos de confusión, desconcentración y desatino. Como cualquier ser humano, no soy inmune a la imperfección ni a las faltas. Así las cosas, ¿con qué cara voy a disparar mofas ante los tropiezos ajenos involuntarios? Necesitaría una alta dosis de cinismo y una pobre actitud de autocrítica para ponerme a repartir culpas.