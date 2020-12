¡Y pensar que en 1974, hace ya 46 años, Cruyff declaró: “El principal objetivo del fútbol total es lograr que en un equipo nadie sea imprescindible”! Y ese ha sido, en efecto, el esfuerzo de los cuadros y selecciones del primer mundo. En el fútbol total cada jugador construía, defendía, jugaba sin balón, se desmarcaba, recuperaba pelotas, subía al ataque, bajaba a la defensa, desbordaba por las puntas, definía por el centro, corría las bandas… Fue una revolución futbolística como el mundo no ha vuelto a ver. Solo a Costa Rica no ha llegado. Llevamos un retraso táctico de casi medio siglo: cinco generaciones. Según González, no vale la pena jugar fogueos sin los “imprescindibles”… el pobre hombre pertenece a la era pre-Cruyff de la historia del fútbol. Es una persona tardígrada.