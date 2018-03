“He tenido experiencias no tan bonitas que me han ayudado a crecer bastante, tengo una familia que me ha ayudado bastante a madurar y a valorar muchas cosas que antes no valoraba, en este momento me siento muy tranquilo, madurando cada vez más y la verdad estoy súper tranquilo, el equipo me ha ayudado muchísimo”, manifestó en octubre del año pasado.