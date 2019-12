¿Qué tiene qué decir este saprissista? Podría mentirles, no irritar a nadie, y declarar que lamento la derrota liguista. Pero prefiero ser sincero: me supo a fresas con crema chantilly, barquillos y trufas de chocolate. Sé que mi júbilo es innoble y mezquino. Los alemanes lo llaman Schadenfreude: “felicidad agria”, esa que no procede del triunfo propio, sino de la humillación de los demás. La Liga fue el mejor, pero Herediano fue más astuto y taimado. Y eso también decide campeonatos.