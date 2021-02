El tiro libre de Román fue magníficamente ejecutado. Sin embargo, aunque el disparo no era precisamente una motita de la flor “diente de león”, un portero de primera línea lo hubiera detenido. Cruz se lanza en cámara lenta, y el balón no tiene la cortesía de esperarlo. Saprissa sigue sin portero, e incapaz de conjurar los goles a balón parado: una vulnerabilidad que todos sus rivales conocen, y que Centeno no ha sabido solventar.