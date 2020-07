Hay gente que se enoja conmigo cuando proclamo estas verdades (no son opiniones sino cifras, estadísticas: por mucho que les duela, los números no son torcedores de ningún equipo: podemos confiar en ellos). Pretenden estos señores que yo cultive mi saprissismo de manera subrepticia, cual un narcotraficante. Pero yo jamás he dicho no haya otros equipos de loable trayectoria en el fútbol nacional: me limito a hacer público mi fervor por la noble divisa morada: ¿qué hay de reprensible en ello? Y el Real Madrid, ¿no fue votado el mejor equipo del siglo XX? Y Brasil, ¿no ostenta la inalcanzada proeza de sus 5 cetros mundiales? Y su legendaria versión de 1970, ¿no fue declarada la mejor selección del siglo XX?