El consumo de bebidas alcohólicas en Costa Rica se caracteriza por tener un alto involucramiento con patrones culturales propios del diario vivir. En este momento es donde invito a los lectores a que reflexionen y analicen cada uno a sus familias: cuántas veces han escuchado las expresiones sobre “no hay celebración sin guaro” o “si me van a invitar a una fiesta y no hay guaro, que mejor no me inviten”, así como “sin guaro no hay fiesta”; lamentablemente los patrones de consumo de bebidas con contenido alcohólico están muy arraigados en nuestra población.