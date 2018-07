Usted no me lo está preguntando, pero Froylán estaba un par de peldaños arriba de Campbell en fuerza y potencia. En las que Joel cae al césped tras un choque hombro a hombro, Froylán tomaba impulso y tenían que agarrarlo; si podían. Sigo creyendo que es el tico con más potencial que he visto para triunfar en el extranjero. En contraparte, Campbell tuvo la madurez, la calma o la protección que quizás le faltó a Ledezma.