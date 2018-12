Pemberton ha transitado por duras etapas en su trayectoria y, en no pocas ocasiones, ha sufrido el escarnio de aquellos que celebran del fútbol únicamente el éxito y no su verdadera dimensión, cual es bregar siempre y levantarse tras cada caída. Patrick está de vuelta y me alegro por él. No lo conozco personalmente, pero me basta con observar su conducta, dentro y fuera del terreno de juego, para saber que es un buen muchacho, un referente, una respetable figura del fútbol nacional.