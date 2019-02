He admirado siempre a los futbolistas capaces de jugar aún cuando no están en posesión de la redonda. No todos tienen esa capacidad, ese don cada vez más necesario en el fútbol moderno; el holandés Johan Cruyff fue mi primer ídolo en este campo. Al frente de la llamada “Naranja mecánica” en el Mundial Alemania 1974, sentó cátedra en materia del difícil arte de practicar el balompié en los segundos en que el balón rueda por otros lados.