Bajo su mando, Saprissa logró arrebatarle el liderato a la Liga precisamente por diferencia de goles. El seguidor morado, sin embargo, cree que hay otro nivel, un más allá; si no más goles, más pases, más paredes, más jugadas al borde de la butaca, más tome y deme, más Barcelona a la tica, más “dancing with the stars”, más “dimos clase” (o alguna frase equivalente) en las conferencias de prensa.