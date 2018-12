“Sos mala leche. Me caés mal. No te contesto más preguntas. No quiero ser hipócrita: me caés mal”. Ese fue el trato que Jafet Soto le dio a un periodista, en el curso de la conferencia de prensa posterior al primer encuentro Saprissa - Herediano. ¿Para qué humillar e insultar a un comunicador que no hacía otra cosa que cumplir honestamente con su trabajo? ¿Qué necesidad había de un exabrupto de esta naturaleza? Más que un exabrupto: una coz, una patada, un escupitajo verbal: eso fue lo que el infeliz recibió del señor Soto. ¡Qué despliegue de pachuquería y patanería! Quizás convendría que el señor Soto se preguntara alguna vez en su vida a cuánta gente él, a su vez, le cae mal. Y sin embargo lo oímos, toleramos sus tarascadas, vemos sus partidos.