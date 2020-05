No se compensan tantos baldazos de agua fría con un trofeíllo aislado: según el cálculo de probabilidades, es virtualmente imposible que Cartago no termine por ganar algún campeonato en los próximos 100 años. Sucederá: es inevitable. No por el épico galopar de sus guerreros, sino simplemente porque los números así lo garantizan. De modo que no le apuesten todo a ese inexorable triunfo que un algoritmo les asegura. Hará falta muchísimo más para indemnizar moralmente a una afición burlada, humillada, vejada en tantísimas ocasiones.