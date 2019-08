Si uno lee, entre líneas, las declaraciones de Agustín Lleida sobre la cláusula del miedo, ofrecidas el miércoles a la periodista Fanny Tayver, el español de la Ciudad de los Mangos da a entender que se trata de una práctica común en su país y que, tarde o temprano, nos iremos acostumbrando. O sea, según Lleida, aquí estamos atrasados y, si la norma es importada, es buena per se. Además, proviene de la vieja Europa, casi como un resabio de las carabelas de 1492. Lo que quizás no sabe, porque no termina de conocernos, es que Costa Rica es un país abierto al mundo y adopta con criterio las nuevas corrientes; sin embargo, amantes como somos de nuestra idiosincrasia, tampoco envidiamos los goces de Europa.