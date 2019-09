Además del fanatismo que embrutece y ciega, del desaguisado se infiere otro mal del fútbol menor. Me refiero a las falsas expectativas de muchos padres de familia sobre las habilidades futbolísticas de sus hijos, en quienes ven una potencial fuente de ingresos económicos, obsesión mercantilista de la que no escapan las academias de fútbol infantil. Muchas lucran con las altas cuotas que los papás tienen que pagar, con tal de ver a sus herederos ataviados con los colores que siguen. Entre tanto, la realidad es que las ligas menores han dejado de ser el semillero que provocaba que, en esta tierra, los futbolistas aparecieran hasta debajo de las piedras, como pregonaba un individuo de cuyo nombre no vale la pena acordarse.