¿Quién mete a los árbitros intentando separar a jugadores que se trenzan en insultos, empujones y palabrotas? ¿No conocen la técnica del colibrí? En mis tiempos de cronista, silbateros con el cartel de Berny Ulloa, Rónald Gutiérrez, Rodrigo Badilla y Rónald Cedeño, entre otros, aplicaban a la perfección el recurso del colibrí. Este consiste en tomar distancia de cualquier pleito, poner ojo avizor y, después de la tremolina, mostrar tarjetas rojas y/o amarillas. Un árbitro está para conducir el juego y para aplicar con buen juicio el reglamento; no para enredarse en cada reyerta. Que sean los revoltosos quienes apechuguen con sus consecuencias. Vale agregar que árbitros como los citados infundían respeto y además, por qué no decirlo, les ayudaba la estatura, de modo que no era cualquiera el que se atrevía a encararlos.