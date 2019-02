Además, es un tipo sumamente comprometido, apasionado con lo que hace. Siempre pone toda la carne sobre el asador; no se guarda nada. No le gustan las apuestas parciales ni las medias tintas. Él va con todo, sin titubeos, invierte la totalidad de sus recursos; a veces gana, a veces pierde, a veces sale tablas, pero lo importante es que arriesga con determinación; sí, es osado, no se arruga ante los retos. No se le puede acusar de flojo, pues lo da todo y camina la milla extra.