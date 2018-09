Revisen ustedes, amables lectores (as), los archivos periodísticos y comprobarán lo que afirmo, o busquen en informaciones de los últimos días el comunicado emitido por Herediano, a raíz de la destitución de su estratega, Jaime de la Pava. En realidad era difícil que el cafetero se pudiera sostener, a pesar de que el señor sabe de la materia. Sin embargo, no se le dieron los resultados y la paliza que sufrió el Team ante la Liga, fue la gota que colmó el vaso. No había más remedio, el hombre tenía que dar el paso al costado.