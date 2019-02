En nuestra humilde realidad, la aplicación de lo que enseñó Paté es distante a lo que se ve hoy en Saprissa; por supuesto que al entrenador le falta tiempo para desarrollar esas ideas, lo que sucede es que aunque podrá hacer un juego de posesión a nivel nacional; con eso, los colerones y sustos en el extranjero serán durante los 90 minutos, no porque la idea este mala, sino porque el fútbol tico no da la dinámica, velocidad e intensidad para ser el sparring idóneo, además que hasta en el exterior ya la posesión no garantiza resultados.