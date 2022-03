Opinión: La insolencia de Mariano Torres no es el mayor problema

Ver a Mariano Torres reclamando de forma airada a los árbitros, con gritos y ademanes que sobrepasan cualquier límite, se ha hecho casi normal. Curiosamente, dentro de la cancha se caracteriza por tener una actitud desafiante, pero fuera de ella es todo lo contrario, y normalmente habla con tranquilidad. Sin embargo, su insolencia no es el mayor problema.

La raíz nace desde los árbitros, porque el argentino lo ha hecho muchas veces y sabe que las consecuencias no siempre son tan críticas como deberían serlo. Benjamín Pineda soportó gritos desmedidos del volante, decidió sacar la tarjeta amarilla y mientras la sostenía firmemente, siguió recibiendo más. Es decir, como ya lo había amonestado, ¿esos gritos formaban parte de la primera sanción? Que el réferi central soportara semejante malacrianza me hace pensar en esa “lógica”.

Es evidente, y no hay que ser experto en arbitraje, para darse cuenta que lo que merecía Torres era la expulsión, sobre todo porque Pineda tomó lo amonestó por algo que continúo haciendo. Pero pasar de la amarilla a la roja parece casi imposible cuando se trata de acciones de este tipo.

Desde 2017 estamos hablando de Mariano y su explosivo carácter cuando se trata de decisiones arbitrales. En aquel entonces pagó con seis meses de castigo, luego en 2019 estuvo fuera tres juegos y prometió cambiar, al tiempo que pedía compromiso de los árbitros por hacer un mejor trabajo. ¿La culpa es compartida? Sí y no. Cualquier error humano no debería merecer actitudes como las del argentino o cualquier otro.

Pero del otro lado está la personalidad del que se supone, manda en la cancha. Y no se trata de mostrar prepotencia, sino poner a funcionar las reglas y que los futbolistas entiendan donde están los límites. Hoy estamos hablando de Mariano, ayer fue otro y mañana también. No solo Torres le grita a los réferis y no solo Torres se quedan sin castigo. Eso es peor.

Hay dos caras de la moneda y las dos tienen deudas.

Hace casi un año escribí otra columna de opinión en medio de una crisis deportiva de Saprissa y la necesidad de tomar decisiones sobre la planilla. Ahí destaqué la importancia que tiene Torres en el equipo morado, tanto dentro como fuera del campo y que su único “lunar” es el temperamento. La historia no ha cambiado.