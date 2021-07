Opinión: Jorge Luis Pinto tampoco llevó a su selección A

Luego de perder el título centroamericano, poner de excusa que no fueron los mejores legionarios es tan o más ridículo que el primer empate en 76 años de enfrentamientos contra Nicaragua. La afición no es tonta.

El campeón, Honduras, tampoco llevó sus trapitos de dominguear. Y, aún así, Jorge Luis Pinto levantó la copa. ¿Por qué cuesta tanto reconocer que la camada del recambio generacional de la H, esa que alcanzó las semifinales en Río 2016, es superior a la tica?

A Panamá le faltaron ocho estelares. Y también nos superó. ¿Por qué no reconocer que sin nuestros titulares estamos por debajo de los planteles B de catrachos y canaleros, y taco a taco con El Salvador y, sí, de Nicaragua? Es más, los cuscatlecos nos habrían derrotado con justicia de no mediar las manos de Patrick Pemberton y el 0-0 contra los pinoleros fue justo. Simplemente, Eduardo Lara le ganó la partida táctica al Machillo Ramírez (no se reflejó en el marcador) y Henry Duarte le desconectó todos los circuitos creativos.

¡Aceptémoslo! No se puede tapar el sol con un dedo ni ocultar que enviarle guerrazos aéreos a jugadores como John Jairo Ruiz, José Guillermo Ortiz y Venegas es un despropósito, porque no son típicos pivotes.

El campeona-tico local no ayuda. Acá, la respiración de cualquier defensor hace caer a Elías Aguilar y a Marvin Angulo, y los arbitrillos pitan tiro libre. O penal. ¡Flaco favor para ellos y para la Selección! Porque en el fútbol internacional los marcan fuerte, no necesariamente con faltas, sino con trabonazos y hombro a hombro. Y no aguantan. Los ablandan facilito. Y así se vio la Sele , suavecita, flojita; como diría Pilo Obando (qdDg): “Más peligroso un ataque de caspa en un calvo”.

Es decir, no solo por los resultados en sí, sino por el pésimo juego, carente de dinamismo, sorpresa, profundidad y capacidad de enderezar sobre la marcha partidos torcidos desde el arranque, Costa Rica fracasó. Jugadores y cuerpo técnico.

Addendum: Gracias a Dios están Keylor, Gamboa, Duarte, Waston, Pipo, Oviedo, Matarrita, Celso, Bolaños, Campbell y Ruiz... pero, ¿y el recambio? (maullidos de fondo).