3-Desde Keylor Navas, Saprissa no ha contado con los servicios de un portero de verdadera jerarquía. Kevin Briceño fue un desastre en ambos partidos. En el gol de Jimmy Marín no se resuelve ni a permanecer en su valla (caso en el cual no se lo hubieran bañado), ni a salir al achique, a enfrentar al delantero. Se queda a medio camino, trémulo, inseguro, balbuciente… en la posición ideal para que le hicieran un globito. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Mientras que Herediano saltó a la cancha con una muralla llamada Leonel Moreira, Saprissa contrapropuso a un portero de peluche.