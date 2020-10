En cada ser hay un solo núcleo sustancial, afectado por múltiples modificaciones accidentales. La sustancia es el sujeto o sustrato en el que se asientan los accidentes. Es lo subsistente (ontológicamente autónomo, una causa sui). Aquella realidad a cuya esencia compete ser en sí, no en otro sujeto. Los accidentes son realidades cuya esencia solo es concebible en otra cosa, algo fuera de sí mismas. Son parasitarios, supletorios, derivativos: no existen si no es encarnados -calificándola- en la sustancia. La modelo de sulfurosa mirada que acompaña a CR7 es parte de su imagen. No tiene consistencia, espesor ontológico propio. Existe únicamente en, para y desde su prohombre.