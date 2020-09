Yo soy pianista, y jamás he visto que un solista salga a escena y le inflija a su público una letanía religiosa antes de comenzar a tocar. Nunca, en medio siglo que tengo de ir a conciertos, he presenciado pantomima tan melosamente pacata y ajena a la naturaleza del espectáculo. La gente paga un tiquete por oír a un pianista tocar un concierto de Beethoven, no para verlo caer de hinojos y declamar el missale romanum con devoción digna de San Pío de Pietrelcina. ¡Para eso existen los camerinos! ¡Sí, la intimidad, la soledad y el recogimiento de los camerinos! Y ahí si se vale, por supuesto, librarse a todo tipo de ritos religiosos, recibir la extremaunción por si morimos en el terreno de juego o en el escenario, y hasta oficiar una misa ad hoc, si tal cosa nos apetece. ¡Pero no en público! ¡La devoción, el fervor místico, la fe, el diálogo con lo divino son experiencias íntimas, si alguna vez las hubo!