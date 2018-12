Se comprende que los intereses lucrativos del “pague por ver” se imponen en la modernidad. Sin embargo, se deja de lado que el fútbol es de todos y no discrimina credo ni condición. Habrá quienes paguen por ese derecho o adquieran boletos para ir al estadio, pero también hay miles que por distancia u otros motivos no pueden hacerlo. Pienso en los hospitales, en los hogares de adultos mayores, en los desheredados o en algún ermitaño del último reducto de la montaña. Hay una proyección social que el deporte no debe perder.