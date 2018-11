“Yo siempre he dado la cara”. “Siempre he sido responsable de mis actos”, o “no tengo de qué avergonzarme porque ya he pagado”. De no haber sido capturado el 27 de mayo del 2015, hoy estaría en la FIFA, rodeado de muchos de quienes están encarcelados y tenían como costumbre el cobrar y recibir comisiones a cambio de los negocios en el fútbol.