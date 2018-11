Un bullicio que alegraba las noches con gritos de “¡goooool!”, “¡mano!”, “¡no sea sucio, juegue limpio!”, “¡cona!”, “¡no fue gol, no entró, la saqué de la línea!”, “¡el que mete un gol gana!”, “¡no quiero atajar más, que se ponga otro!”, “¡mae más malo! ¡era más difícil botarla que meterla!”, “¡no se vale, nadie me hace pase!” y el infaltable “¡me voy y me llevo la bola!”.