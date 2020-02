Y eso por solo hablar de las destrezas técnicas. Resta ponderar las facultades psíquicas y morales: son vastamente superiores a los hombres. Tienen más autocontrol y disciplina sobre las propias emociones. No reclaman cada decisión arbitral. No vociferan, arrojan sus botines contra el rival, gesticulan como mandriles o se desperdician en constantes payasadas. Su juego es menos artero. Su actitud ante el deporte es tan épica como la del hombre, pero es más noble, leal, limpia, íntegra. No padecen el primadonismo de nuestras vedettes masculinas. Son psicológicamente más sanas y equilibradas. Tienen mística y convicción: son indoblegables.