“Doctor Jekyll y Mr. Hyde”: hay una faceta de Erick Lonis que ha quedado expuesta. ¿Corresponde esta al verdadero, al genuino, al químicamente puro Lonis? No lo creo. Más me inclino a pensar en un momento de ofuscación. Eso sí, no nos salga con que lo que usted hizo le “sucede a cualquiera”. Usted abrió un tanque séptico y nos dio a oler a todos su contenido. No, eso no le “sucede a cualquiera”. Hay que tener muy bajo control sobre la ira para hacer una cosa así. Su error consistió simplemente en haber abierto la boca, cuando masticaba usted su rabia.