Por lo que a Saprissa atañe, por lo pronto está muy cuchito, calladito, sombreadito, y no se mete en líos con nadie, porque no ha sido todavía objeto de ninguna injusticia arbitral determinante para el resultado de un partido. ¡Ah, pero Dios no permita que esto suceda, porque veremos a toda la saprissería alzarse en armas, levantar escudos guerreros, invocar violaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, denunciar crímenes de lesa humanidad y exigir la pena de muerte para al infortunado árbitro que osase perjudicarlos!