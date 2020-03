¿Señor directivo, de quién es la culpa que haya jugadores con el covid-19? La pregunta, con micrófono desinfectado y a prudencial distancia para que “don señor” no corra peligro, hubiese provocado una respuesta con “ceño fruncido”. “¡Bueno… A ustedes les consta que íbamos a parar el torneo, pero como el ministro dijo que podíamos seguir y no hubo una orden sanitaria, no quedó de otra!”.