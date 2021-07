Opinión: Correr hacia la muerte

El deporte es vida, energía, salud. Sirve para sentirnos mejor, estar en forma y alargar los buenos años de nuestra existencia. Pero a veces lleva a algunos cara a cara con la muerte.

Un atleta madruga y se tira a pista cuando la luna apenas se marcha, con la idea fija de quedar entre los primeros lugares y ganarse una platilla. Pensando en su hijo, se obsesiona con triunfar en una media maratón que, paradójicamente, patrocina lo esencial de un país, pero lo llevará a la tumba.

A las 6:40 a. m. del domingo, David Yàñez, de Venezuela, se topó con la muerte en carretera. Viajaba a bordo de un vehículo, disfrazada de conductor, con el volante como guadaña y con el alcohol como combustible de su voraz instinto exterminador.

Dejó su convulsa Venezuela en pos de un país de paz, arropado por la fama de tener escuelas y no cuarteles. Posiblemente seducido también por la cacareada publicidad de que este es el más feliz de los países del mundo.

¿El más feliz? Sí, porque aquí nada se toma en serio. Ni la ley. Porque no hay terroristas que irrumpan en una vía pública y atropellen a la multitud. Aquí solo hay divertidos fiesteros, que pasan de la vida loca en la taberna de moda a jugar de corredores intrépidos, entre pique y pique, “porque picando la vida sabe mejor”.

El que atropelló a David no es el mismo que mató a cuatro ciclistas en Curridabat, otro domingo de este año, el día más festivo de todos los alegres días del país menos triste del mundo. Pero pudo ser. Porque los jueces no ven peligroso ni capaz de reincidir a un tipo que sale de la cantina directo a su carro y se dispara eufórico en busca de llegar lo más pronto a su cama. ¡Hay que dormir un rato para retornar en unas horas, pues la fiesta no para! Sigue… Sigue.

A un par de kilómetros de donde se debió pintar los corazones de Lenin, Pablo, Mario y Lucía, hay que dibujar el de David. Aunque creo que ya eso no se usa. La feliz idea no sirvió, porque nos acostumbramos a ir por la calle contando corazones, sin reparar en el verdadero significado de ellos. Sin pensar que yo, usted, nosotros, en cualquier momento podemos ser los gestores de un nuevo corazón.

La felicidad la hemos embotellado. La compramos en litros, botellas, litrones o en pachitas. El país más feliz del mundo le hizo un himno a su permanente estado de hilaridad. “El guaro blanco es un alimento… Yo solo jumo quisiera estar. Cuando me pasa por la garganta, como me encanta saber tomar”.

Porque en realidad todos sabemos tomar. Los irresponsables son esos locos que se acuestan a las 7 de la noche para levantarse a las cuatro a correr en manada, cortando el fluir natural de los carros que conducen a sus casas a los felices habitantes de la festiva noche que se acaba. ¡Y se atreven a meterse en su camino!

“Y que me entierren con 100 botellas si es que del vicio yo he de morir”. Lo malo es que los corazones son de David, Lenin, Pablo, Mario y Lucía. A ellos les hubiese gustado que los enterraran con sus tenis o sus bicicletas. No con 100 botellas.