No pretendo un pasabola como el del City y ni siquiera el “pegué baile” ante el Tigres de México, un equipo con más recursos que los nacionales para presionar arriba. Si la Liga y Grecia lograron incomodarle la salida, me temo que el cuadro mexicano eleva el riesgo a la pretensión de salir siempre jugando. A estas alturas, le voy a ser franco, me bastaría con que Saprissa no quede mal parado.