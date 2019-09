Desgranados por aquí, por allá, tal las migajitas de pan de Pulgarcito, Saprissa sigue perdiendo puntos. Por errores que no son aceptables, justificables, ni defendibles. Cuando se sale jugando con balón controlado, de pie a pie, pulcra y donosamente, no se le puede entregar la pelota al rival. Un error en salida es medio gol en contra. Fue así que nos abofeteó Guadalupe. ¿Cómo sale jugando un equipo? Con balón controlado; con despeje preciso del portero, orientado hacia un jugador bien posicionado en el terreno; en velocidad por las bandas; con pelotazo siempre y cuando se tenga un lanzador que sea capaz de proyectar pases de 30 y 40 metros con satelital precisión, y jugadores dotados de una inmaculada técnica de recepción. Pero entregar la bola en la salida no es una opción.