Oficial: Joel Campbell se deja ver usando la camisa de Alajuelense

Joel Campbell y Liga Deportiva Alajuelense ya no tienen que sostener más el “secreto” que lucharon por mantener en las últimas tres semanas.

El mundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 se dejó ver por primera vez con el uniforme rojinegro de la Liga, ese que usó cuando era un niño y que 18 años después porta de nuevo.

Las primeras imágenes de Joel Campbell convertido en refuerzo rojinegro las mostró Repretel, al ser las 12:20 p. m. de este jueves 8 de junio.

Corresponden a la sesión que video y fotografía que realizó el futbolista dos días antes, apenas arribó a territorio nacional.

En el camerino del Estadio Alejandro Morera Soto, Joel Campbell posó para las cámaras. En la Liga, el futbolista usará el número que más le gusta llevar: el 12.

El martes anterior, en el aeropuerto, el futbolista dijo: “Yo siempre he estado acostumbrado a estar en equipos que pelean siempre por el título. Así que no sería nada diferente a lo que he venido durante toda mi carrera. Y si se da la posibilidad voy a demostrar que soy un gran jugador y que puedo ayudar a cualquier equipo a ser campeón”.

Dentro de unas horas, Joel Campbell se mostrará de nuevo como integrante de Liga Deportiva Alajuelense.

Será en un evento exclusivo, transmitido por Repretel a las 6 p. m., y al que podrán ingresar muy pocas personas, en Grupo Mutual, Alajuela.

Ese es El Rugido del León, un programa especial que se ha venido anunciando desde hace varios días.

Ahí, en esa actividad, Joel Campbell emitirá sus primeras declaraciones convertido de manera oficial como nuevo futbolista de Alajuelense.

Durante estas últimas semanas, tanto la Liga como el jugador trataron de mantener el mismo discurso, de que había interés por parte del club y que el jugador iba a analizar con calma qué era lo que quería.

Y que todo se resolvería luego del último compromiso de Joel Campbell con el León de México, en la final de la Liga de Campeones de Concacaf que los esmeraldas terminaron ganándole a Los Ángeles FC.

Sin embargo, la realidad es que ya había un acuerdo entre Joel Campbell y Alajuelense, como desde hace días lo informó La Nación.

Más allá de los discursos que siempre suelen darse cuando está abierto el mercado de fichajes, la realidad era que ya estaba todo listo.

Con su futuro resuelto, Joel Campbell se concentra ahora con la Selección Nacional de Costa Rica. Su agenda incluye los fogueos contra Guatemala y Ecuador, más la Copa Oro.

Luego de eso, Joel Campbell se unirá a la pretemporada rojinegra bajo las órdenes de Andrés Carevic.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.