Oferta: exmundialista de Costa Rica con experiencia y liderazgo busca equipo

A la distancia se le notaba ansioso. “Me pican los pies al verlos”, dijo, mientras clavaba la mirada en el entrenamiento de la Selección Nacional dirigida por Luis Fernando Suárez.

En varias ocasiones le correspondió estar ahí, ser parte del grupo, pero el paso del tiempo lo llevó ahora al otro lado de la cancha, como un aficionado más, con la diferencia de que él jugó dos Mundiales con la “Sele”.

Agarrado de la malla que separa a los periodistas de la práctica de la Selección, Johnny Acosta observaba y gritó para llamar la atención de algunos jugadores, quienes en determinado momento fueron sus ex compañeros.

“Vine a acompañar a un amigo a una actividad en el Proyecto Gol y de paso ver el entrenamiento”, dijo Johnny, quien agregó estar en busca de equipo, porque desea seguir como profesional en este deporte.

“Como todo futbolista anhelo seguir y si se me diera la ocasión, estaría muy feliz de volver”.

Johnny Acosta recordó su paso en el Mundial de Brasil 2014 con la Selección. No piensa en el retiro y espera oportunidad en Primera o en Segunda División. (SRDJAN SUKI)

El fuerte zaguero, quien en el país vistió las camisetas de Santos, Liga, Herediano, UCR, Saprissa y Pérez Zeledón, recordó su paso por la Tricolor y las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Al ver el entrenamiento de verdad que sí me dan ganas de estar ahí con la Selección, esto me provoca sentimientos encontrados. Con la Selección pasé cosas muy bonitas y verlos a ellos representando al país, me da deseos de estar ahí”, confesó Johnny.

¿Dónde estaba Acosta? Comentó que desde febrero regresó a suelo nacional, tras una aventura por el balompié de Estados Unidos.

“Allá jugué con un equipo de Segunda y fue muy provechoso. Es un club de Tennessee y me fue bastante bien, quedamos campeones estatales, pero en playoffs perdimos en octavos de final”.

El defensa destacó que entrena y busca estar en condiciones por si lo llama un equipo; él quiere la posibilidad en Primera, pero no se niega a la Segunda.

“La prioridad es en Primera, pero sí sale algo en Segunda lo tomo. A mí me encanta el fútbol, me encanta jugar, para eso vine a estar activo por lo menos unos seis meses”.

Johnny Acosta está anuente a escuchar, ganas le sobran, experiencia no le falta y hasta le pican los pies por volver a jugar.