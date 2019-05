“La multa no debería de existir, porque esto debe ser a conciencia de cada uno de los equipos, me refiero al sentido de rejuvenecer el grupo y llevar a los jugadores a Primera. Equipos como nosotros, Saprissa y Herediano no hemos usado tantos juveniles y hemos tenido buenos resultados, mientras que Carmelita es el que más ha utilizado y ya vimos lo que pasó. Sería el ideal, pero la realidad es otra”, destacó Artavia.