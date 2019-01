Creo que hay que ser muy constante, uno no se puede relajar, igual en Saprissa siempre hay presión, todos los fines de semana hay presión, usted no puede perder porque sino no va a estar tranquilo, creo que esa fue una de las cosas. Entrenar un poquito más, casi siempre me quedaba entrenando extra y también ese torneo Dios me ayudó mucho, porque es eso que cuando uno siente mucha confianza, le puede pegar de todo lado y sabe que va a entrar. Empezar bien también fue la clave para mí, desde el primer partido empecé haciendo un gol y eso fue lo más importante. Me dio mucha confianza. El fútbol, a parte de entrenamientos, que se se necesitan mucho, una parte importante es la mentalidad y la confianza que usted se tenga, eso vale muchísimo. Usted puede ver que las cosas le están saliendo bien y hacer cosas de más, estar más concentrado en el área, son cosas que se unieron para poder llegar a esa cantidad, fueron cosas que me ayudaron para la meta que queríamos y ser campeón, porque muchos han sido goleadores pero no campeones, gracias a Dios yo tuve la bendición de ser goleador y salir campeón.