”También me motivó que no quiero que seamos la burla de todo el país, pretendemos retomar el lugar que nos merecemos. Somos el equipo más longevo, se habla de los grandes, pero se debe respetar al más grande en edad. Son 112 años de historia y sean pocos o muchos, también tenemos nuestros logros. Todo esto me motivó para ver crecer a este club y a un mediano plazo obtener réditos de una buena administración”.