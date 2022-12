A la final de Copa entre Herediano y Cartaginés la marcan nueve curiosidades

No todo es el Mundial de Qatar 2022 y por más que todos los futboleros esperan con ansias por el choque entre Argentina y Francia del próximo domingo (9 a. m.), a nivel nacional también hay un título en disputa: Herediano y Cartaginés se miden en busca del Torneo de Copa.

Paulo César Wanchope expone obstáculos que sortea en Cartaginés y da más señales sobre Marcel Hernández

El duelo de ida de la final se realizará este jueves en el Colleya Fonseca, a partir de las 8 p. m., mientras que la vuelta será el próximo miércoles en el Fello Meza (a la misma hora). Florenses y brumosos tienen una larga historia de enfrentamientos; incluso, hay nueve curiosidades que rodean este enfrentamiento:

- Wanchope en su primera final y en busca de su primer título Copiado!

Paulo César Wanchope regresó a Cartaginés a finales de octubre y en menos de dos meses está a las puertas de conseguir una de sus grandes metas: ganar un título como entrenador. Wanchope nunca antes estuvo en una final, según los datos del estadígrafo Gerardo Coto Cover. De conseguirlo, se colgará su primera medalla en esta faceta.

- Cartaginés con la opción de ganar dos títulos en un año por primera vez Copiado!

Cartaginés esperó 81 años para ganar de nuevo un título de campeón nacional. El Torneo de Apertura 2022 fue su desahogo y muy rápido le llegó la opción de sumar un centro más, esta vez en el Torneo de Copa. Nunca antes los blanquiazules conquistaron dos medallas doradas en un mismo año. Es más, en el 2022 los brumosos ya dejaron ir esa opción, al caer frente al propio Team en la Supercopa.

El volante de Herediano Gerson Torres (izquierda) y el defensor de Cartaginés Carlos Barahona están llamados a destacar en la final del Torneo de Copa. (Jose Cordero)

- Cartaginés con el tricampeonato a la mano Copiado!

Si hay un certamen que se le ha prestado a Cartaginés para destacar en los últimos años, no hay duda que es el Torneo de Copa. Los brumosos son los actuales bicampeones, tras coronarse en el 2014 ante Saprissa y en el 2015 frente a Herediano. Los blanquiazules contabilizan cuatro cetros en esta competencia (1963, 1984, 2014 y 2015) y pueden dejarse uno más, si se imponen contra los florenses.

La Libertad es el club que levantó más copas de manera consecutiva, con cuatro entre 1929 y 1934.

- Team el de más cetros en Copa Copiado!

Si hablamos del equipo que manda en el Torneo de Copa, no hay duda que es el Herediano, club que suma 11 campeonatos en esta competencia y puede llegar a 12. Alajuelense es quien le sigue en el segundo lugar, pero con nueve medallas doradas.

- Vuelve el técnico del histórico título brumoso Copiado!

Géiner Segura es ya un histórico del Cartaginés, su nombre se escribe en letras doradas en el club y en el fútbol nacional en general, ya que fue el estratega que conquistó el añorado campeonato, tras 81 años de espera. Apenas el 12 de octubre terminó su etapa como timonel de los blanquiazules y el fútbol lo pone ahora frente a su exequipo y en una final. Segura suma a lo mucho dos meses con los florenses y ahora llegará al Fello Meza como rival.

- Florenses a cortar un ayuno de 61 años Copiado!

Si bien el Herediano es el club más ganador del Torneo de Copa, la última vez que se consagró en este certamen fue en 1961, es decir, acumula 61 años sin conquistar esta competencia. No se puede dejar de lado que la Copa no se ha disputado de manera regular y lo normal es que pasen largos periodos sin que se dispute, como por ejemplo: entre 1996 y el 2013 no se realizó y tampoco entre el 2015 y el 2022.

- Tercera final de Copa entre brumosos y florenses Copiado!

Cartaginés y Herediano tienen una larga historia de enfrentamientos y hasta se han visto las caras en finales nacionales, con muchas polémicas incluidas. Sin embargo, parece mentira que en Copa únicamente chocaron dos veces en una final.

Los brumosos Cartago se dejaron la Copa del 2015 en los penales, tras empatar 1-1 con los rojiamarillos en el tiempo regular. Antes de esto, hay que retroceder hasta 1959, cuando fueron los florenses los que dieron la vuelta, luego de un 2 a 1.

- Marcel Hernández con la opción de marcar su gol 100 Copiado!

Marcel Hernández llegó a 99 goles en Costa Rica el pasado 2 de octubre, es decir, está a solo uno de entrar al selecto grupo de los 100. Sin embargo, hasta ahora no participó en el Torneo de Copa por problemas de lesiones. No se descarta que pueda volver para la final ante Herediano, ya sea en la ida o la vuelta. De estar disponible, no hay duda que puede lograr la meta de los 100.

- Florenses los últimos tricampeones en el 1947 Copiado!

Ganar el Torneo de Copa es un reto muy complejo para todos los equipos, más aún con esos largos periodos sin disputarse. Ahora, hacerlo en tres ocasiones consecutivas es casi una misión imposible y casualmente el último en hacerlo fue Herediano, en 1947. Ahora es el Cartaginés el que lo tiene a mano (actual bicampeón) y los rojiamarillos son su obstáculo.