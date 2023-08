Nueva tesorera de la Fedefutbol: ‘Pareciera que estamos en números rojos’

La presidenta del Puntarenas FC, Silvia Bolaños, y futura tesorera de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), dio un diagnóstico de la situación financiera del ente que rige el balompié nacional, previo a la presentación este viernes del nuevo Comité Ejecutivo encabezado por el empresario Osael Maroto.

Bolaños no solo habló de la parte económica, sino también de las cláusulas a pagar al exseleccionador Luis Fernando Suárez y la elección del nuevo entrenador del equipo nacional para el proceso rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

- ¿Cómo analiza el inicio de la gestión del nuevo Comité Ejecutivo?

- Es un gran reto el que tenemos por delante. En mi caso, la parte financiera es una de las más delicadas y a la cual se le debe prestar mucha atención en la Federación.

- ¿Cuáles son los principales aspectos que deben abordar?

- Tuvimos una reunión previa y estuvimos conversando al respecto. Sabemos que el enfoque está en la Selección Mayor en este momento, pero debemos abordarlo de manera integral, incluyendo las ligas menores y también tratando el fracaso de la Selección femenina en el último mundial, así como otros aspectos que necesitamos revisar.

- ¿Cuál es el primer objetivo que se han planteado?

- Nuestro primer objetivo es buscar mecanismos para obtener recursos frescos para la Federación.

- ¿Qué detalles conoce de la situación financiera de la Fedefutbol?

- Hubiéramos deseado tener un informe financiero más detallado. En general, parece que estamos en números rojos. Digo “parece” porque el informe no fue muy específico. Sabemos que se está considerando un aumento en el premio del Mundial femenino, lo que podría equilibrar algunos pagos pendientes.

Tenemos que continuar con el arreglo de pago con la Caja Costarricense del Seguro Social y resolver algunas situaciones financieras con el Ministerio de Hacienda. Necesitamos priorizar las obligaciones más urgentes mientras seguimos manejando los costos operativos diarios de la Federación.

- ¿Cómo está la negociación de la cláusula de rescisión del técnico Luis Fernando Suárez que ronda los $500 mil y cuánto impacta en la economía de la Fedefutbol?

- Sería un poquito irresponsable de mi parte hablar sin tener el panorama completo de los ingresos de la Federación, frente a los gastos que eventualmente tiene en el día a día y considerando el flujo de caja, para poder decirle cuál es la afectación exacta. Todos sabemos que la Federación no tenía presupuestado hacerle frente al pago de esta cláusula.

- ¿La Federación cuenta con el dinero para pagar la rescisión de contrato de Luis Fernando Suárez?

- En principio, si se hubiera considerado (despedir a Suárez), se habría establecido un monto en el presupuesto, lo cual no sucedió. Esto muestra que no se previó la situación y, por ende, no hay recursos financieros disponibles. Necesitamos analizar los ingresos ordinarios de la Federación y buscar recursos para cubrir esa cláusula.

- ¿Qué se ha discutido sobre el nuevo seleccionador?

- Aunque no lo hemos abordado completamente en el Comité, creemos que las limitaciones financieras no deberían impedirnos contratar a un entrenador de calidad.

- ¿De dónde vendrá el dinero para contratar al nuevo seleccionador?

- Tendremos que buscar recursos. Nos moveremos para obtener financiamiento fresco y así cumplir con las obligaciones de la Federación y contratar al técnico que la Selección de Costa Rica merece. Si bien es una decisión responsable, no permitiremos que la disponibilidad de recursos limite nuestra elección de entrenador.

- ¿Apostarán por un entrenador extranjero o nacional?

- Aún no hemos analizado si es un técnico nacional o extranjero. Cada uno puede ser que tenga su posición en ese sentido, mucho pesará el currículum de los técnicos que se nos presenten y la evaluación que se haga del rendimiento de cada uno de ellos y que haya venido teniendo para eventualmente ser considerado para llegar a la Selección. Aún no hemos discutido si es un técnico nacional o extranjero.