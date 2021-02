“Se viene una final muy importante y uno tiene la ilusión de estar en la cancha, poder ganar y llegar a ese título, porque es la identidad de Saprissa. Sueño con salir campeón con Saprissa, es el ideal que tenemos todos los morados... A este equipo llegué a los 14 años, hice todo el proceso de liga menor y ahora estoy en Primera. De todos los entrenadores que he tendido he aprendido y todos son importantes, pero con el que he estado más tiempo y he aprendido más es el profesor Carlos Santana, quien me ha dado más consejos y me ha enseñado más”, manifestó el defensor.